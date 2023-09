Ecco il truffatore-mago incubo dei tabaccai

Con le sue 50 euro, in poco più di 24 ore, è diventato l’incubo dei tabaccai e distributori di carburante della Vallesina e non solo. È caccia al truffatore-mago che usa la trappola della banconota da 50 euro.

Almeno una decina i colpi, tra quelli riusciti e tentati registrati in Vallesina e in provincia tra lunedì e ieri. "Anche da noi il birbante è passato a farci il trucco delle 50 euro" riferiscono dalla tabaccheria Giacchini di Castelplanio dopo la visita del truffatore ripreso dalle telecamere.

"Dopo aver preso delle caramelle insisteva di aver dato i 50 euro e pretendeva il resto. Allora – spiega la titolare Morena Giacchini - gli ho detto: ‘Aspetta, guardo le telecamere’. A quel punto gli era venuta fretta di andarsene dalla moglie in macchina a prendere le monete. Ha lasciato le caramelle ed è uscito. L’auto era parcheggiata dall’altra parte della statale e l’aveva lasciata in moto. La targa era romena".

Il truffatore sarebbe partito da Ancona per arrivare in 24 ore fino a Genga, ma il bottino sarebbe stato magro. Due tabaccherie ad Ancona, una a Serra San Quirico, il bar Janus di Moie, al distributore di Angeli di Mergo la tabaccheria di Castelplanio, quella di Genga ma anche Piccioni di Falconara.

"La tecnica è sempre la stessa – spiega il presidente provinciale della federazione Tabaccai Aurelio Fazi – e se si è distratti o sovrappensiero potrebbe capitare di cadere nella trappola. Serve grande attenzione. Abbiamo le foto e i video di questa persona e probabilmente consegneremo tutto alle forze dell’ordine per fermare sul nascere questi fenomeni".

"Per chi non lo conoscesse il trucco funziona così – spiegano ancora da Castelplanio -: il prestigiatore viene a comprare qualcosa che costa un euro e qualche decina di centesimi, tira fuori 50 euro fingendo di pagare e cerca gli spicci per farti dare 49 euro tondi di resto. Solo che mentre tu prendi il resto lui tira fuori i centesimi ma nasconde in tasca la banconota da 50, fingendo così di avertela data e mostrando il portafogli vuoto. Se vai a controllare le telecamere si allontana con un pretesto o al massimo ritrova magicamente la banconota nella tasca con grandi scuse".

Ecco l’identikit: "E’ basso e robusto. Da noi era con cappello nero Nike, ma da altri negozianti è entrato senza e ha la barba disegnata quindi attenzione che potrebbe cambiare aspetto come Dario Ballantini o un concorrente di Tale e Quale. Ha un’Audi A4 nera station wagon (qualcuno dice una Renault, ndr). Sta passando in tutte le tabaccherie e distributori di carburante, da Ancona ad Ascoli".