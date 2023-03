Ecco il "Wine tour delle Marche": si parte dalle terre del Verdicchio

Prende il via da una delle piccole capitali del Verdicchio, Staffolo, il ‘Wine Tour delle Marche’, manifestazione sostenuta dalla Regione nell’ambito dell’iniziativa ‘Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola’. Domani all’osteria Vino e Cucina va in scena ‘Tradizione in tavola’, serata-evento dedicata a chi ama i sapori autentici della tradizione, la pasta tirata a mano, l’abbinamento tra buona cucina ed etichette di qualità, quelle delle cantine Vignamato, Finocchi e Fattoria Coroncino. Il giorno dopo, sabato, la golosa ‘carovana’ del ‘Wine Tour delle Marche’ dalla Vallesina si trasferirà nella valle del Misa e, inerpicandosi lungo tortuosi e pittoreschi percorsi, salirà in direzione del panoramico balcone naturale di Arcevia. Qui, per la precisione nella frazione Avacelli, all’agriturismo Le Betulle è in programma la serata dal titolo ‘La cucina della nonna’, durante la quale il locale mais ottofile di Roccacontrada, autentica ed esclusiva eccellenza della biodiversità marchigiana, verrà accostato ai vini delle cantine Venturi Roberto, Casaleta e Tenute Cesaroni. L’appuntamento per gli amanti della birra, invece, avrà lugo fuori dalla nostra provincia, nel cuore di Macerata, e vedrà protagonisti i birrifici Mukkeller, Sothis e Godog per la serata dall’evocativo titolo "Cervisia", descritta come un percorso degustativo di cucina marchigiana e grandi birre del territorio. Per l’occasione, la birroteca Beer Bang di piazza Mazzini ospiterà un guest-chef d’eccezione: Simone Massi, direttamente dalla vecchia osteria di Marotta. E questo è solo l’inizio del ‘Wine Tour delle Marche’. Presto seguiranno altre invitanti tappe. Per informazioni: www.dallavignaallatavola.marcheandwine.it e 3334167529.