Ecco Jesi Oper: ballerini da ttutt’Italia

Torna Jesi Open con ballerini da tutta Italia. Ieri e oggi al PalaTriccoli si svolgerà la manifestazione di danza sportiva alla quale prenderanno parte ballerini provenienti da tutte le regioni d’Italia. Due intere giornate di competizione nazionale di altissimo livello, un appuntamento atteso da tantissimi ballerini che da anni partecipano alla competizione Il palazzetto dello sport di Jesi sarà arricchito da un’impeccabile scenografia creata appositamente per l’occasione che lo trasformerà in un’affascinante pista di ballo. La competizione dà modo ai ballerini di ottenere un punteggio per alimentare la ranking nazionale. La gara è pertanto giudicata da oltre 100 giudici. Con la partecipazione di oltre 700 atleti nell’arco delle due giornate da tutta Italia. "Jesi Open" sarà disputata da coppie di competitori nelle discipline Danze Standard e Danze Latino-americane, e quest’anno anche da gruppisoloduo di Latin Style e di Free Style nella mattinata di oggi. "Jesi Open" segue la filosofia dello "sport per tutti" e per questo prevede la partecipazione di tutte le età e classi dai 6 anni agli over 70.