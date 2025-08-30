Ecco la carica dei 161. Tutti i nomi in lizza per un posto in Regione

In attesa delle ratifiche ufficiali da parte delle autorità preposte, ecco gli aspiranti consiglieri regionali delle Marche per la prossima legislatura e candidati nel collegio di Ancona. Sono ripartiti nelle rispettive 18 liste complessive che sono state presentate ieri, salvo sorprese last minute nella giornata odierna (c’è tempo fino alle 12). Come visto, sono sette le liste in campo per il centrodestra unito che sostiene il governatore uscente Francesco Acquaroli. Ed ovvero: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Civici Marche e i Marchigiani per Acquaroli.

FRATELLI D’ITALIA Marco Ausili, Goffredo Brandoni, Giacomo Bugaro, Corrado Canafoglia, Simone Cola, Mirella Battistoni, Angelica Lupacchini, Milva Magnani, Sirena Rosciani.

FORZA ITALIA Mirko Bilò, Lindita Elezi, Tiziano Consoli, Manuela Caucci, Marco Battino, Chiara Biondi, Lauretta Giulioni, Fabrizio Balzani, Roberto Paradisi.

LEGA Alessandra Amadio, Antonella Andreoli, Elena Campagnolo, Gianfranco Boccoli, Simona Lupini, Paolo Notari, Luca Paolorossi, Pietro Bologna, Luca Santarelli.

NOI MODERATI Luca Natalucci, Lorenzo Gini, Antonio Colletta, Sandro Antonelli, Laura Pietrella, Natascia Palombi, Paola Guasco, Susy Campanelli, Simona Martini.

UDC Tania Belvederesi, Luigino Bronzini, Valerio Massimo Calamante, Federica Carbonari, Carlo Casagrande, Dina Cimarelli, Federica Favia, Dino Latini, Arianna Marsico.

CIVICI MARCHE Sergio Solari, Yasmin Al Diry, Giuseppina Codias, Samantha Micucci, Ennio Santoni, David Urbinati, Ilaria Bizzarri, Rocco Volpentesta, Silvia Cecconi.

I MARCHIGIANI PER ACQUAROLI Giovanna Trillini, Cecilia Possenti, Graziano Stacchiotti, Marco Gnocchini, Federico Filonzi, Paola Candi, Diego Casaccia, Luigi Coppari, Patrizia Palini.

Sette sono anche le liste che sostengono la coalizione di centrosinistra rappresentata dal candidato presidente Matteo Ricci. Di seguito le liste anconetane per Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Lista Matteo Ricci Presidente, Progetto Marche Vive, Avanti con Ricci e Pace Salute Lavoro.

PARTITO DEMOCRATICO Chantal Bomprezzi, Thomas Braconi, Michele Brisighelli, Valeria Mancinelli, Maurizio Mangialardi, Emanuela Marguccio, Paolo Paladini, Simone Pugnaloni, Lorena Varani.

MOVIMENTO CINQUE STELLE Sergio Romagnoli, Ivana Camilletti, Francesco Prosperi, Daniela Pieragostini, Damiano Ragnini, Rossana Moretti, Ruggero Fittaioli, Annamaria Mazzoni, Giacomo Furlani.

ALLEANZA VERDI SINISTRA Francesca Bianchi, Caterina Di Bitonto, Tommaso Melacotte, Andrea Nobili, Caterina Osimani, Enrico Pergolesi, Emilio Romagnoli, Agnese Santarelli, Eleonora Stefanini.

LISTA MATTEO RICCI PRESIDENTE Antonio Mastrovincenzo, Cristina Andreoli, Lorenzo Beccaceci, David Bruffa, Alice Cavaliere, Antonella Gatti, Roberto Maccaroni, Patrizia Pesaresi, Davide Pucci.

PROGETTO MARCHE VIVE Michele Caporossi, Maria Paola Cassarani, Giacomo Guida, Giuseppe Manzotti, Massimo Marcellini, Francesca Rosati, Tommaso Sanna, Giuseppina Siracusa Petracca detta Pina, Fabiola Caprari.

AVANTI CON RICCI Caterina Belelli, Martina Bonci, Flavia Ciola, Diego D’Adderio, Achille Ginnetti, Giuliano Enrico Paolo Gnagnatti, Mario Paglialunga, Marco Simoni, Jurgina Xhani.

PACE, SALUTE, LAVORO Gloria Baldoni, Mauro Borioni, Paolo Campanelli, Nicola Candria, Massimo Rossi, Simona Sabbatini, Patrizia Santoncini, Roberta Sforza, Arnaldo Troiani.

Una lista a testa per gli altri schieramenti. Democrazia Sovrana e Popolare sostiene il candidato presidente Claudio Bolletta.

DEMOCRAZIA SOVRANA E POPOLARE Claudio Bolletta, Adriana Brandoni, Andrea Loccioni, Svetlana Strugova, Vittorio Paolini, Daniela Gobbi, Sergio Taccheri, Barbara Bolletta.

Questa, invece, la lista anconetana per il Partito Comunista Italiano in appoggio alla candidata presidente Lidia Mangani.

PARTITO COMUNISTA ITALIANO Lidia Mangani, Luca Cercamondi, Roberta Coletta, Giuseppe Donninelli, Loretta Boni, Ruggero Giacomini, Maria Renata Priori, Maurizio Belligoni, Vinicio Cerqueti.

La lista del collegio di Ancona che sostiene, invece, il candidato presidente Francesco Gerardi è così composta:

FORZA DEL POPOLO Ana Isabel Belen Patetta Montenegro, Carmela Augello, Simona Belluccini, Cristina Giulietti, Federica Arzeni, David Camilletti, Giacomo Passetti, Giovanni Cecciliani, Stefano Iannetti.

Di seguito i candidati consiglieri per la lista dell’Anconetano di Evoluzione della Rivoluzione che sostiene la candidatura a governatrice di Beatrice Marinelli.

EVOLUZIONE DELLA RIVOLUZIONE Beatrice Marinelli, Lorenzo Giuliodori, Alessandro Capucci, Franco Sorci, Maria Rosaria Borgognoni, Stefania Giorgino, Daniela Mastropasqua, Maurizio Vicari, Paolo Di Tommaso.