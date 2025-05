Ecco la "cerimonia dei camici"

"Cerimonia dei camici" dedicata agli iscritti e alle iscritte al terzo anno dei Corsi Magistrali a Ciclo Unico: Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery (MedTech) e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Si è svolta in Aula Montessori presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche. La cerimonia sancisce in maniera ufficiale l’ingresso di studenti e studentesse nel mondo del lavoro medico, in occasione dell’inizio dell’attività in corsia. Durante la cerimonia è stato consegnato ai circa 250 presenti, come omaggio simbolico, un piccolo sigillo dell’Università Politecnica delle Marche, da apporre al proprio camice, in segno di appartenenza alla Comunità Accademica.

"Indossatelo con orgoglio e responsabilità – questo è stato il monito del Rettore Gian Luca Gregori che ha partecipato all’evento – oggi inizia per voi cammino che vi richiederà di mettere al servizio degli altri le competenze acquisite nel vostro percorso universitario, ma soprattutto i valori che questo ateneo ha voluto trasmettervi".