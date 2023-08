Ecco la compagnia del "Teatro medico ipnotico" Spettacolo di burattini nella notte delle emozioni

Teatro per tutta la famiglia a Cupramontana con l’anteprima della Notte nera. Stasera, 21.30, in piazza IV Novembre, la compagnia Teatro medico ipnotico di Patrizio Dell’Argine presenterà lo spettacolo di burattini "Momo. Il Dio della Burla". Il pubblico potrà seguire la storia di Momo, figlio di Hypnos e della Notte, Dio della burla, cacciato dall’Olimpo per aver preso in giro gli Dei. Momo e i compari si esibiranno evocando l’ordine, la paura, la magia, la sorpresa, l’ozio, la festa e il desiderio, i 7 cavalli che girano in tondo nella giostra della settimana.