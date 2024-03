Ecco la fiaccola della pace: "Ma ora cessate il fuoco"

"Stiamo vivendo l’inferno, abbiamo bisogno di un immediato cessate il fuoco e poi della pace. A Gaza non c’è più nulla, solo fame, morte e distruzione. Serve un intervento di pace per un cessate il fuoco immediato". È stato questo il messaggio di Padre Ibrahim Faltas, Vicario Generale della Custodia della Terra Santa, che è risuonato forte e chiaro nel corso dell’evento "Voci ed Iniziative di Pace" organizzato da Anci Marche, l’Area Cooperazione Internazionale di Anci e il Coordinamento Nazionale dei Direttori e Segretari delle Anci regionali ad Ancona. A Padre Faltas è stata consegnata la Fiaccola della Pace accesa sulla tomba di San Francesco ad Assisi che lo scorso anno doveva essere recapitata a Betlemme ma, a causa del conflitto, non è stato possibile farlo. Quindi è stata consegnata direttamente a Padre Ibrahim Faltas, dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti, da monsignor Angelo Spina, dal cardinale Edoardo Menichelli alla presenza dell’ambasciatore palestinese presso la Santa Sede.

Proprio Daniele Silvetti avrebbe dovuto portare la fiaccola in terra Santa nel mese di novembre, ma come già ricordato l’assalto di Hamas in Israele il 7 ottobre 2023 e la violenta rappresaglia di quest’ultimo hanno reso impossibile il viaggio. All’iniziativa di ieri nella sala convegni della Domus Stella Maris a Torrette, moderata da Marcello Bedeschi, coordinatore nazionale dei Direttori e Segretari delle Anci regionali, hanno preso parte diverse personalità e soprattutto sindaci e amministratori di tanti comuni delle Marche e del centro Italia: "Serve un impegno comune, una militanza della pace il cui contenuto del termine è assolutamente nobile – ha detto Silvetti nel suo intervento – Purtroppo la missione dello scorso anno a Betlemme è stata cancellata, ma la fiaccola, simbolo e concretezza di un messaggio, arriverà comunque a destinazione. Ancona sta facendo e farà sempre la sua parte, oggi con la fiaccola, nei prossimi giorni accogliendo altri 84 migranti partiti dalla Libia salvati in mare e poi a ottobre organizzando il G7 Salute".

Presente all’evento anche il sindaco della città polacca di Wieliczka nei pressi di Cracovia che ha ospitato la Giornata Mondiale della Gioventù nel 2016 e che ha accolto moltissimi ucraini in fuga dalla guerra. La città di Wieliczka è gemellata con Fano. "Non possiamo abituarci alla guerra, non possiamo abituarci al crimine" ha detto il sindaco ricordando che i cittadini del suo comune di circa 70mila abitanti "hanno aperto le proprie case per accogliere circa 11mila persone che da un giorno all’altro hanno passato il confine privi di tutto, in lacrime e terrorizzati. Non eravamo pronti ad accoglierli, nessuno avrebbe potuto esserlo". Il Cardinale Edoardo Menichelli, in passato Arcivescovo di Ancona, ha arricchito il confronto con alcune riflessioni molto apprezzate.

