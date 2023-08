Ecco la fiera di Copertino: durerà tre giorni

L’estate è nel pieno ma già a Osimo si ragiona per la festa del patrono San Giuseppe da Copertino, il 18 settembre. Tornerà a durare tre giorni, dal 16 al 18, la tanto attesa fiera che nel ’22 era stata accorciata a un paio di giornate. Anche quest’anno un consorzio privato allestirà la manifestazione fieristica scegliendo direttamente i rivenditori, con spazio street food verso piazza Nuova e generalista e artigianale nella zona tra piazza Boccolino e piazza Dante, per cercare di aumentare il livello della fiera selezionando i partecipanti. Se ne è parlato in Consiglio l’altro ieri sera, perché, di nuovo, è stata approvata una delibera per esplorare soluzioni alternative per la realizzazione di un evento fieristico vero e proprio, svecchiando il tutto, con manifestazioni a tema, mostre-mercato anche di iniziativa privata, per dare maggiore impulso al commercio cittadino nel suo complesso.

Polemiche ci sono state su un evento importante che di solito si teneva in quel periodo: "Il sindaco aveva promesso di fronte a tanti appassionati di ciclismo che quest’anno sarebbe stata ripristinata la tradizionale corsa di San Giuseppe, trofeo dedicato a Rigoberto Lamonica, invece non ci sarà", ha detto il consigliere delle Liste civiche Stefano Simoncini riferendosi alla corsa storica del calendario internazionale Elite under 22 sospesa da alcuni anni. Sulla fiera, l’assessore alla cultura Mauro Pellegrini ha detto: "Nel corso dell’ultimo ventennio trascorso dall’approvazione del regolamento si è assistito ad una rilevante trasformazione del settore fieristico. Negli ultimi anni la fiera ha subito un declino dovuto alla perdita progressiva di attrattività, ma nelle ultime 5 edizioni è stato riscontrato il successo in termini di affluenza". Ci sarà anche un concerto, ma è ancora tutto op secret.

Silvia Santini