Ecco la Giornata della polizia locale

"Una lezione di etica e deontologia professionale sul valore della Polizia locale in un tempio straordinario": così il vicepresidente e assessore alla Polizia Locale e politiche per la sicurezza, Filippo Saltamartini, ha voluto ringraziare il vescovo Angelo Spina al termine della funzione religiosa celebrata al Duomo di San Ciriaco ad Ancona in occasione della Giornata della Polizia locale istituita con legge regionale nel giorno del patrono ‘San Sebastiano’. "E’ un ruolo importantissimo quello svolto dai corpi di polizia locale che la giunta regionale vuole rafforzare sia nell’attività legislativa che di indirizzo e sostegno ai Comuni, ai sindaci, ai presidenti della provincia – ha detto Saltamartini – I vigili urbani sono la prima sentinella della illegalità e della percezione del disagio sociale".