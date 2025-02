Ecco la "Guida letteraria di Ancona". Così hanno scritto di noi nei secoli

Misura 12 per 17 centimetri, contiene 125 pagine ed è considerato uno dei molti testi preziosi conservati nella Biblioteca comunale Benincasa, non è prestabile ma solo consultabile in sede. Si tratta della "Guida letteraria di Ancona" scritta da Nando Cecini ed edita da Il Lavoro Editoriale nel 1998. Un’insieme di repertorio e testo di storia, contenente i nomi e le opere di letterati, storici, poeti, viaggiatori e autori vari che hanno scritto della città di Ancona dal periodo antico al XX secolo.

Nando Cecini, studioso della civiltà marchigiana, ha pubblicato molte opere con particolare riferimento alla letteratura di viaggio e in questa Guida ci porta a conoscere cosa pensavano e cosa scrivevano i letterati nel momento in cui si imbattevano, a qualsiasi titolo, con la nostra città. La più antica testimonianza su Ancona risale alla fine del VI secolo a.C. quando Scilace di Carianda, ammiraglio del re persiano Dario scrive: "Dopo i Sanniti c’è il popolo degli Umbri e appresso vi è la città di Ancona. Il popolo onora Diomede lungo le coste adriatiche".

Anche nel Medio Evo, periodo storico veramente povero di documenti, l’Ancona del VI secolo d.C. compare nel racconto sulla Guerra Gotica di Procopio di Cesarea. Non possiamo, per ovvi motivi di spazio riportare tutti i secoli e tutti i cronisti ma non possiamo tralasciare che Ancona compare nel XV secolo anche in una canzone popolare bosniaca: "Veleggiava una nave di corallo/sotto la bianca città di Ancona/e nella nave Jovo Anconetano/ lo miravan giovani anconetane/mirandolo dicevan sottovoce/Oh quant’è bello Jovo Anconetano".

E poi Ancona è citata da Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Pietro Aretino, dal Sansovino, dal principe dei viaggiatori del Cinquecento Michel de Montaigne, l’inglese Fynes Moryson, l’italiano Bernardo Binzoni, il pittore seicentesco Salvator Rosa, Gaspar Goethe, padre di Wolfgang, che racconta: "Ascesi sin alla Cittadella che domina la città, vedemmo la più bella veduta del mondo, e così fu pagata la mia fatica..". Francesco Ghedini nel suo "Itinerario amabile di una città scontrosa" del 1978 scrive: "E’ una città difficile da penetrare, perché reca in sè, nella propria struttura un senso che direi tragico della vita… tragico è forse eccessivo, ma malinconico e paziente sì. E sarcastico anche, come si conviene ad una gente che ne ha viste e passate tante ed ha accettato senza molte rivolte di star da parte non si sa bene se per pigrizia naturale...o per scansarsi e lasciare che le cose le amministri la divina provvidenza o, più coerentemente, il fato" scrisse all’epoca.

Claudio Desideri