Ecco la lista della Simonella "E’ la mia Ancona Futura Spazio a tanti volti nuovi"

Un assessore (Michele Polenta) e quattro consiglieri uscenti (Massimo Mandarano, Giuseppe Mascino, Lucia Trenta e Diego Urbisaglia), un Cavaliere della Repubblica (Paolino Giampaoli), un Ciriachino (Stefano Occhialini), tre rappresentanti di altrettante comunità straniere, un campione di pugilato e poi tanti volti nuovi. Di sicuro la lista di Ida Simonella, in corsa per diventare sindaca di Ancona alle comunali del 14 e 15 maggio prossimi (eventuale ballottaggio il 28-29 maggio) è fino a ora la più variegata sotto il profilo dei candidati. Ora bisognerà aspettarla alla prova dei fatti in base al numero di voti che riuscirà a portare. Intanto però un risultato lo ha ottenuto appunto grazie a una serie di mondi variegati che sembrano stare bene insieme.

A quaranta giorni dal voto, Ancona Futura ha rotto gli indugi ieri nella splendida cornice della Mole Vanvitelliana dove il giorno prima c’era stata la kermesse di Carlo Pesaresi e della sua lista. A battesimo di Ancona Futura non ha voluto mancare neppure la sindaca uscente, Valeria Mancinelli, che dieci anni fa volle fortemente Ida Simonella nella sua squadra, un gruppo di ‘tecnici’ e non di politici a parte un paio di eccezioni: "Le liste che mi appoggiano sono tutte importanti, ma è chiaro che quella personale ha qualcosa in più per tanti motivi – ha detto la Simonella rivolgendosi a candidate e candidati presenti nell’Aula Didattica della Mole – Per questo il mio ringraziamento è doppio perché voi ci avete messo la faccia. Le vostre sono storie di credibilità personale, di gente che ha riposto fiducia in me e al mio progetto".

Ognuno dei candidati della lista si è brevemente raccontato e su tutti ci sono proprio i rappresentanti della comunità albanese, Mimoza Hametaj, di quella greca, Charalampos ‘Haris’ Koudounas, e soprattutto quella ucraina, Yuliya Dehtyaryova, paese aggredito e in guerra da più di un anno. Impegno, entusiasmo, condivisione, fiducia, visione, miglioramento, empatia, competenza, progresso, benessere, partecipazione, energia, stima, risorsa, crescita, sviluppo, ascolto, passione e futuro: sono le parole che ricorrono nella presentazione dei trentadue candidati della lista civica Ancona Futura, parole ricordate dalla capolista, Lucia Trenta: "Parte una nuova storia, un nuovo capitolo. Il cambiamento iniziato con le precedenti giunte Mancinelli non va fermato – ha detto la Trenta – La città è in movimento e quanto fatto è davanti agli occhi di tutti. Tra gli obiettivi ci sono sicuramente il decoro, il bene comune e l’ambiente".

