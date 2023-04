Ecco la lista dell’Udc "Povertà nei primi 100 giorni"

"Sarò attento alle vere priorità. Se verrò eletto ho in mente un piano per i primi 100 giorni di sindacatura dedicato alle povertà. La coesione sociale, l’accoglienza e la ricettività di Ancona sono deficitarie. Daremo delle risposte alle persone in difficoltà e badate bene non mi riferisco solo agli stranieri". Daniele Silvetti è intervenuto alla presentazione della lista dell’Unione di Centro per Ancona annunciando il piano contro le povertà. La vera novità rispetto a quanto da lui affermato durante le sette kermesse, per ognuna delle liste che lo sostengono, gli interventi e i confronti che, secondo lui "lasciano il tempo che trovano. La politica deve tornare per le strade". Di questo ne sono convinti anche i vertici dell’Udc, dall’ambito locale a quello nazionale: "La cultura democristiana è quella di non lasciare nessuno indietro, è nel nostro Dna – ha detto Antonio Saccone, commissario regionale Udc – A Silvetti non chiediamo poltrone o altro, ci mettiamo al suo servizio per stimolare le potenzialità oscurate di Ancona". Sulla stessa linea di pensiero Antonio De Poli, presidente nazionale Udc eletto nelle Marche alle politiche del 2022: "Basta slogan urlati in piazza, basta social e comunicazione, noi dobbiamo andare tra la gente". Tanti temi ‘alti’ e pochi riferimenti al capoluogo da parte dei leader Udc, nessuno dei quali anconetano: "Conosco Silvetti, è preparato ed è una persona per bene. Con lui si completerà la filiera istituzionale" ha detto il portavoce Udc, Vittoriano Solazzi, al tempo vicepresidente della Regione con Spacca presidente (in sala ieri anche un ex assessore regionale di centrosinistra, Luca Marconi). Di seguito i 32 candidati dell’Udc: Luca Savoiardi (capolista), Sergio Capitoli, Andrea Baccani, Giorgio Barbieri, Giacomo Bartoli, Aurora Brinda, Alberto Caporalini, Diletta Cicconi, Riccardo Crispiani, Chiara Cyrbja, Martina Fiumicelli, Roberta Ghergo, Gabriella Giaccaglia, Mariapaola Guido, Gianluigi Incoglia, Francesco Lewandowski, Barbara Martini, Serena Matarese, Fernando Medici, Massimo Meles, Sauro Mercuri, Matteo Morichi, Mariachiara Moroni, Gabriella Ottaviani, Cecilia Parisi, Cinzia Pieroni, Silvia Provvido, Rosito Remini, Massimiliano Junior Sopranzi, Massimiliano Donato, Marco Telarucci.