Ecco la "manovrina". Il grosso va alla Cultura: 100mila euro alle spiagge, diecimila al cerimoniale

Dai 407mila euro per la cultura, praticamente quasi metà del budget, ai 10mila euro per il cerimoniale.

La variazione di bilancio n.1 del 2024 proposta dalla giunta Silvetti, pari a 900mila euro, ha esaurito ieri il suo primo passaggio in Commissione, oggi si replica e domani approda in Consiglio comunale per il dibattito e l’approvazione.

Come per tutti gli atti sin qui, vale la blindatura di un provvedimento da parte di una maggioranza consiliare di centrodestra granitica, dunque sarà una votazione di routine e priva di sorprese. Entrando nel merito della manovrina, mancano ancora alcuni dettagli determinanti, specie nel capitolo più oneroso, la cultura.

Partendo dal concetto che ad oggi, in attesa del via libera alla variazione, nelle casse dell’assessorato di Anna Maria Bertini c’erano 13mila euro, forse meno visto che la cifra è legata alla comunicazione ufficiale della giunta sul bilancio di previsione 2024 a dicembre.

Serviva foraggio fresco per calmare i malumori non solo di un assessorato, ma della forza politica che esprime. Da qui i 407mila euro, in parte necessari per finanziare il bando della Manifestazioni d’Interesse per le associazioni culturali, storicizzate e nuove (36 quelle che hanno chiesto il contributo). L’intero budget del bando è di 250mila euro, ma non è chiaro se in questa manovra sarà coperto il 100 o il 50%.

Parte dei soldi dovrebbero andare per la rassegna 2024 di Popsophia, ma anche in questo caso l’assessore al bilancio, Giovanni Zinni, ieri in Commissione non è riuscito a dare una somma esatta.

Gli eventi dal 21 al 24 marzo prossimo alla Mole di Popsophia dovrebbero costare tra i 100mila e i 150mila. Passiamo alle altre voci, andando in ordine decrescente per valore del contributo.

Dopo il grido d’allarme lanciato la scorsa settimana l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni, Stefano Tombolini, avrà 140mila euro per il magazzino e le manutenzioni ordinarie, 100mila saranno girati per i lavori delle spiagge in vista dell’imminente avvio della stagione balneare e 100mila dovranno essere accantonati obbligatoriamente per una quota da versare sulla spending review.

Ci sono poi le voci meno ‘costose’, a partire dai 45mila euro per gli impianti sportivi (anche qui piccole manutenzioni), 40 all’assessore Marco Battino per le politiche giovanili, mentre è andata peggio per la scuola (13mila euro), il turismo, le attività sportive e il cerimoniale dell’Ufficio di Gabinetto (10mila euro ciascuno).

I soldi, come già anticipato, arriveranno in larghissima parte dalle riserve di Anconambiente maturate negli anni fino al 2022 (714mila euro, pari al 90% della partecipazione del Comune di Ancona alla società), 54mila dagli accertamenti degli incassi dei debiti non esigibili, 32mila da varie ed eventuali e 100mila euro dalla previsione di incasso legate al bonus nidi.