Ecco la mappa del bivacco Accampati al Passetto: fogli di via per due anni

Stranieri e richiedenti asilo, la questura traccia la mappa delle presenze in città. Archi, porto, centro e Passetto, queste le aree più frequentate. Proprio al Passetto venerdì sera, nell’ambito del monitoraggio periodico effettuato dalla polizia in coordinamento con la prefettura di Ancona, tre soggetti italiani che avevano occupato la zona con giacigli di fortuna, sono stati identificati. I tre, irrispettosi delle regole comunali e di civile convivenza, bivaccavano sotto l’ascensore dove si erano letteralmente accampati con le tende, preparando anche del cibo con un fornelletto a gas. Alla luce della scena che si sono trovati davanti gli agenti, giunti sul posto a tarda sera dopo una segnalazione, il questore di Ancona ha emesso tre Fogli di Via Obbligatori con divieto di far ritorno nel Comune di Ancona per un periodo di due anni. Dai controlli quotidiani effettuati nei luoghi usuali di bivacco emerge la seguente situazione. Il Parcheggio degli Archi risulta frequentato da un soggetto somalo, regolare sul territorio nazionale, mentre l’area del lungomare Vanvitelli, all’altezza dell’Arco di Traiano, risulta frequentata da un altro soggetto somalo, ugualmente regolare sul territorio nazionale. In piazza Cavour è stata riscontrata la presenza, durante la notte, di tre cittadini, di cui un italiano, un rumeno e un russo. Dall’ultimo controllo, ieri notte, risulta la presenza di un cittadino italo-australiano, anch’egli regolare. Lungo corso Garibaldi viene rilevata la presenza di un cittadino bulgaro, senza fissa dimora; la zona attigua all’ascensore del Passetto è frequentata da cinquesei soggetti pakistani. L’altra notte è stata notata la presenza di soli due soggetti pakistani, già identificati e richiedenti asilo. La questura ha avviato interlocuzioni con le comunità etniche di provenienza presenti sul territorio. Un’opera di sensibilizzazione affinché le persone presenti al Passetto si inseriscano nelle strutture disponibili. Alcuni hanno rifiutato la disponibilità preferendo soluzioni ‘di strada’. Gli operatori di polizia sono impegnati per garantire sicurezza e legalità alla comunità del capoluogo e della provincia, attraverso l’identificazione degli immigrati presenti sul territorio, diretti alle procedure di legalizzazione o espulsi dal territorio nazionale se clandestini. La questura dà un nome e un volto agli extracomunitari, procedendo, se richiedenti protezione internazionale, alla loro regolarizzazione, fornendo loro le opportune informazioni.