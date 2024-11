"Ecco la mia archeologia urbana"

Una mostra che indaga sulla memoria, sul tempo, sul senso della perdita, sulla nostalgia. E’ affascinante fin dal titolo (‘Archeologia urbana’) la personale di Renzo Francabandera che si inaugura domani (ore 17) a Palazzo Bisaccioni di Jesi. Curata da Mara Predicatori, l’esposizione è divisa in due parti. La prima raccoglie opere d’ispirazione pittorica realizzate su materiali ‘poveri’ (carta, soprattutto) a cui l’artista ‘aggiunge’ elementi materici, come tessuti e pezzi di manifesti. La seconda, ‘Rinvenimenti’, ospita una grande installazione composta da cartoline e altri oggetti recuperati dal fango che ha invaso abitazioni e cantine dopo le alluvioni in Emilia Romagna.

Il tutto ‘rielaborato’ dalla sensibilità artistica di Francabandera, la cui ricerca è iniziata raccogliendo "cose che i cittadini abbandonavano. Cartoline, album di fotografie, magari gettati via per un trasloco, libri, oggetti che sono stati di uso comune per i nostri genitori o nonni. Ma anche la nostra archeologia tecnologica. Come i mitici mangiacassette. Non a caso un’artista mi ha regalato un tessuto realizzato lavorando a maglia il nastro di una musicassetta. Una pratica che mi incuriosisce, perché ormai in disuso, come molte altre. Alcune opere si ispirano a giochi che non si fanno più, che appartengono appunto a un’archeologia del presente".

Ma c’è anche un’archeologia più ‘recente’: "Chi non ha vecchi cellulari, con tanto di cavetto, che continua ad accumulare pur sapendo che non li userà più? Anzi, a volte compriamo cose che sappiamo non useremo mai". Francabandera ha ‘salvato’ dall’oblio anche oggetti trovati tra le macerie di edifici distrutti dal terremoto. "Di solito non cerco di imporre subito un significato mio all’oggetto. Lascio che istintivamente mi colpisca e mi spinga a creare uno spostamento di significati, a livello simbolico, o in rapporto con altri oggetti. Ma non voglio ‘spiegare’ le mie opere, anche perché spesso ci diamo spiegazioni che non sono quelle vere. L’arte ha a che fare con l’inconscio. Io raccolgo oggetti, li elaboro, ci dipingo sopra, li metto assieme, vi aggiungo altri materiali. Raccolgo ‘segni’, li trasformo, cambiandone la connotazione simbolica, e li restituisco a qualcuno che li possa osservare e riconoscere per sé, in una sorta di dialogo. Il visitatore può trovare connessioni al ‘suo’ vissuto’, e può anche lasciare un appunto relativo ai suoi ricordi. Gli oggetti diventano così una sorta di memoria collettiva di cui appropriarsi".

Raimondo Montesi