Ecco la mostra "Stripburger.. Pionieri del fumetto indipendente"

"Stripburger. Pionieri del fumetto indipendente, 33 anni sulla scena" è la mostra che sarà inaugurata oggi (ore 17,30, ingresso libero) a palazzo Bisaccioni, a cura di Katerina Mirovic e Alessio Trabacchini. Gli artisti in mostra (fino al 23 novembre) con pezzi originali sono di fama internazionale: Andrej Štular, Matej Stupica, Kaja Avberšek, Marko Kociper, David Krancan, Tanja Komadina, Martin Ramoveš, Domen Finžgar, Gašper Rus, Matej Kocjan. La mostra con il coordinamento di Roberto Gigli insieme al manager di progetto Mauro Tarantino è organizzata in partnership da Fondazione Carisj, Acca - Accademia di comics, creatività e arti visive di Jesi e da Stripburger, rivista internazionale di fumetti con sede in Slovenia.

"In oltre trent’anni di attività – spiegano i curatori - Stripburger si è affermata come una delle realtà più importanti, e certamente la più longeva, del fumetto di ricerca e dell’underground europeo. Nata a Ljubljana come collettivo artistico transmediale, si è nel tempo concentrata sempre più sulla narrazione visiva, senza mai abbandonare il suo legame con le arti performative, dal teatro alla musica all’audiovisivo, e con le arti plastiche in generale. Negli anni, non si è limitata a dare spazio alla varietà della scena slovena, ma ha pubblicato alcuni dei grandi nomi del fumetto internazionale, da Lorenzo Mattotti a Anke Feuchtenberger, da Peter Kuper a Aleksandar Zograf, e soprattutto ha costituito una sorta di ponte tra le scene dell’Europa occidentale e quelle centrale e orientale. Questo anche negli anni più bui delle guerre jugoslave, continuando a essere luogo d’incontro".

Domani dalle 17,45 palazzo Bisaccioni ospiterà la conferenza "Stripburger, 33 anni sulla scena" con Paola Bristot e la mostra rimarrà aperta anche in notturna fino alle 23,30. Alle 21,30, sempre domani, in piazza delle Monnighette poi si potrà assistere alle letture di poesie di Srecko Kosovel a cura di Andrej Štular con esibizione di Martin Ramoveš alla chitarra elettrica.

Sara Ferreri