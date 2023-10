Ecco la notte del jazz tra concerti e jam session nel centro storico

Largo alla notte del jazz stasera a Ostra. Si comincerà nel tardo pomeriggio alle 19,30 con la "Jazz Night a Ostra", una sera live di musica jazz che aggrega musicisti, appassionati e cultori del genere nel cuore di Ostra, al Caffè del Teatro, storico caffè sulla piazza centrale. In abbinamento alla degustazione di vini e di prodotti enogastronimici locali d’eccellenza, la serata si aprirà con l’esibizione live della formazione composta da Filippo Macchiarelli al contrabbasso, e Luca Luzi alla batteria, musicisti che recentemente hanno collaborato al nuovo album di Massimo Valentini, direttore artistico di diversi Jazz club marchigiani. L’accompagnamento al pianoforte sarà invece di Tommaso Sgammini. La serata tra musica dal vivo e degustazioni proseguirà poi alle 21,30 con una jam session aperta a tutti i musicisti che vorranno salire sul palcoscenico. Un’iniziativa all’insegna dell’improvvisazione e del divertimento, come da tradizione jazz. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero: 3891135468.

sa. fe.