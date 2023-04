Ecco la nuova aula didattica e polivalente

È stata inaugurata ieri alle 18,30 la nuova sala didattica e polivalente del Club Nautico Senigallia. Un luogo fondamentale per il sodalizio perché, oltre alle attività didattiche della scuola vela, lì si concentreranno le attività istituzionali e solidaristiche. Quella di ieri è stata un’occasione per presentare la formazione della squadra agonistica Classe Optimist, formata da giovani promesse che, già nelle prime competizioni hanno ottenuto importanti risultati.

I ragazzi saranno impegnati a San Benedetto il prossimo week-end nella regata ‘Kinder’. La scelta di mantenere una squadra agonistica è un modo per far crescere lo sport della Vela, per dare ancora più importanza al porto, luogo strategico per la città e fondamentale per gli approdi turistici, in grande aumento negli ultimi anni. Il Club Nautico Senigallia contribuisce alla diffusione degli sport acquatici con numerose iniziative, tra cui i corsi di patente nautica che si susseguiranno proprio all’interno della sala polivalente inaugurata ieri. Ma sono diverse le iniziative organizzate in vista della stagione estiva,alcune legate alla disabilità, in collaborazione con il Rotary Club, in modo da poter far avvicinare tutti al mare e al mondo della nautica.