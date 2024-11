Ecco la "Nuova Coppa Pianisti", una vetrina per i più grandi talenti

Al via stasera a Osimo la "Nuova Coppa pianisti" che riprende la tradizione della "Coppa pianisti d’Italia", il più antico concorso a categorie del Paese che dal 1968 annovera 37 edizioni, con l’intento, oggi, di offrire una vera opportunità di vetrina e di crescita ai giovani pianisti più meritevoli sia italiani e stranieri. Corollario di una manifestazione pensata più in forma di rassegna che come una riduttiva gara a premi, il Concorso, membro della "Alink - Argerich Foundation", si è trasformato, ben presto, in evento internazionale, creando negli anni le giuste basi per centrare sempre più il suo obiettivo.

Stasera alle 21 al teatro La nuova fenice si apre la Coppa con il concerto sinfonico della Form, Orchestra filarmonica marchigiana, diretta dal maestro Luisella Chiarini, che porta l’omaggio a J. Haydn con il concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra (Samuele Orazi al pianoforte) e a L. Van Beethoven nel concerto per pianoforte di Daria Parkhomenko e a seguire di Elisa Maraventano. Mercoledì 4 dicembre, stessa ora e stessa location, recital del pianista Francesco Mazzonetto dedicato ai compositori italiani con la presentazione del nuovo cd Sony classic. Il giorno seguente, giovedì 5, al ridotto del teatro concerto della pianista Moira Michelini dal titolo "Anima" con musiche di autori vari. Venerdì 6 si torna a teatro ma alle 11 concerto per le scuole di Osimo e dintorni: protagonista la pianista Jacqueline’s Tang Beihua (Cina) con Mozart, concerto k288 con orchestra e musiche di compositori cinesi. Alle 21 la tanto attesa premiazione del concorso internazionale categoria senior e la consegna di diplomi e premi in una serata evento a ingresso libero.

C’è ancora una data, domenica 8 dicembre, festa dell’Immacolata: alle 18 di nuovo al ridotto per i trii opera 11 e opera 1 n.3 di Beethoven per viola e violoncello con solisti Gianluca Luisi al pianoforte, Luca Ranieri alla viola e Maria Cecilia Berioli al violoncello. Alle 19 premiazione del concorso internazionale junior a ingresso libero. Per il resto degli spettacoli a pagamento da oggi dalle 17 alle 20 è aperta la biglietteria del teatro. Anche quest’anno la direzione artistica è affidata al maestro Gianluca Luisi.