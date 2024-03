Ecco la nuova rotatoria: "Opera fondamentale"

La nuova rotatoria tra la statale 362 e la comunale via Fiumicello a Filottrano è quasi realtà. "Dopo anni di impegno e confronto, sempre supportati dall’ingegner Cantarini, in collaborazione con Anas, siamo riusciti ad ottenere la realizzazione di questa importantissima opera che consente la messa in sicurezza di un pericoloso incrocio, teatro di numerosi incidenti anche mortali", dice Doriano Carnevali, assessore ai Lavori pubblici. In quell’incrocio infatti si sono verificati tanti schianti nel corso degli anni e il Comune ha cercato una soluzione al problema. Automobilisti che transitano spesso in quel tratto e residenti hanno invocato con urgenza la creazione di una rotatoria che finalmente vedrà presto la luce. C’è anche un’altra opera viaria in corso di realizzazione in paese: "I lavori di realizzazione del nuovo (storico) collegamento viario tra la statale 362, al Jesina, e provinciale 8 sono in fase di ultimazione. Rimangono da installare l’impianto semaforico e la segnaletica stradale. Per tale finalità la Regione Marche ha concesso ad Anas le somme necessarie già dal mese di ottobre scorso. L’Amministrazione Comunale sta sollecitando quotidianamente l’Anas per il completamento dell’opera e la conseguente riapertura dell’importante arteria stradale".