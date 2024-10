Ecco la nuova scuola media: "Menchetti" all’ex Fornace

Un mese fa scavatori e ruspe hanno cominciato a lavorare a Ostra, per consentire la predisposizione del cantiere per la realizzazione della nuova scuola Secondaria di primo grado "A. Menchetti", che è stata delocalizzata nell’area ex Fornace dove avrà a disposizione una vastissima area verde, da utilizzare per le attività didattiche e sportive. Le spese di progettazione sono state interamente coperte con un finanziamento attribuito al Comune di Ostra dal Ministero dell’Interno, a seguito di partecipazione a bando pubblico. Si tratta di un edificio pensato il linea con le direttive dell’edilizia scolastica contemporanea: è un volume modulare, capace di accogliere ampliamenti futuri, secondo le esigenze che nel tempo si presenteranno, senza alterare l’estetica esterna dell’edificio, che potrà armonicamente adattarsi a successivi interventi. L’amministrazione Fanesi ha considerato, fin dal momento del primo insediamento, l’edilizia scolastica una priorità assoluta, su cui mantenere desta l’attenzione costantemente, nonostante il susseguirsi di emergenze di altra natura potesse compromettere l’ordine di priorità degli interventi.

"Garantire ai nostri ragazzi edifici scolastici sicuri, efficienti ed accoglienti è stato l’imperativo, che ha guidato tutta l’attività amministrativa del precedente mandato – spiega il sindaco Federica Fanesi - A oggi tutte le scuole del territorio comunale di Ostra soddisfano pienamente i requisiti normativi richiesti in materia di sicurezza e rispondono in modo adeguato all’esigenza del servizio di prossimità". L’intervento è coperto per il 75% da finanziamento nazionale, poi confluito nel Pnrr a fondo perduto, per il resto con risorse comunali, per un ammontare complessivo di 4 milioni di euro. Il cronoprogramma prevede la consegna dell’opera entro il 31 marzo 2026.