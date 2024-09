Ecco la nuova scuola. Si apre il 9 settembre

Ecco la nuova scuola, sarà la sede centrale dell’istituto comprensivo don Costantini - Luigi Bartolini. L’evento inaugurale il 9 settembre alle 17 in via Ridolfi. "L’edificio, che accoglierà gli alunni della scuola primaria ’G. Umani’ e gli studenti della scuola secondaria di primo grado ’L. Bartolini’ di Cupramontana – spiegano dal Comune – ha una superficie di 3.200mq, ed è composto da 16 aule, 6 laboratori, aree comuni, uffici amministrativi ed una grandiosa agorà che funge da maestoso ingresso e da vivace punto di incontro in cui la musica può risuonare tutto il giorno e dove è possibile ammirare il paesaggio circostante". L’opera, realizzata con i fondi per la ricostruzione post sisma del 2016, ha avuto un costo di 7 milioni e 630mila euro, incluso il contributo di recente assegnazione da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, da destinare alla realizzazione del parcheggio che "sarà completato e consegnato entro fine 2024". Dopo il sisma l’ex sindaco Luigi Cerioni, rilevò la necessità di provvedere alla delocalizzazione del plesso scolastico.