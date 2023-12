Ecco la nuova sede della AirForce

Nuova sede per la Airforce di Fabriano, azienda produttrice di cappe aspiranti da cucina e piani cottura Made in Italy e controllata della capogruppo Elica: nei giorni scorsi ha traslocato a Cerreto d’Esi. "Siamo stati invitati all’inaugurazione ufficiale della ditta AirForce – spiega il sindaco David Grillini - che si è trasferita, con tutto il personale, in un opificio nel nostro Comune. Si tratta di una grande opportunità per la microeconomia locale ma soprattutto di una iniezione di fiducia per il futuro visto l’insediamento di una ditta solida che produce un prodotto di qualità e che ha grossi margini di crescita. Siamo convinti si tratti dell’inizio di una inversione di tendenza rispetto a quanto patito in termini occupazionali da tutto il nostro territorio. Voglio ringraziare il presidente Francesco Casoli, l’amministratore delegato Ruggero Pinto, il responsabile del personale Alberta Traballoni, tutti i dipendenti in particolare gli operai, vera forza motrice dell’azienda. In bocca al lupo!" conclude il primo cittadino. "La nuova sede ha una superfice di circa 15.500 metri quadrati – ha fatto sapere l’azienda - il triplo della precedente e consente un ulteriore efficientamento dei processi e della qualità di prodotti e servizi".

sa. fe.