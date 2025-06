Ecco la nuova stagione per ragazzi. Sul palco quasi cento spettacoli

Saranno quasi cento gli spettacoli della nuova stagione per ragazzi "Aperditad’occhio", curata da Marche Teatro. Sedici i titoli previsti, per un totale di 98 recite, tra appuntamenti pomeridiani (ore 18) per le famiglie e mattinate nelle scuole. Il Teatrino del Piano ospiterà i lavori prodotti da Marche Teatro, lo Sperimentale quelli delle compagnie ospiti.

Il cartellone si apre il 3 ottobre con ‘Ehi, ci sono anch’io!’ (repliche 4 e 5, 10/12, 17/19, 24/26 ottobre). Cecilia Raponi, Lorella Rinaldi e Natascia Zanni raccontano le avventure di una bambina e di un piccolo pesce. A novembre (14/16, 21/23, 28/30) e dicembre (5/7) toccherà a ‘Storie a poppa / Storie a prua’ di Raponi, Rinaldi e Zanni, tra misteri, avventure.

Dopo ‘La cameretta di Laura’ , sempre firmato dalle tre artiste del Teatro del Canguro (16/18, 23 e 24, 30 e 31 gennaio e 1-6 e 7,13 e 14 febbraio), tra febbraio (20/22, 27 e 28) e marzo (1 e 6/8) si potrà vedere ‘Hansel&Gretel - Una favola da tavola’, con testo di Adriana Zamboni (anche regista) e Lucio Diana. La celebre fiaba è lo spunto per invitare a giocare con il cibo usando la fantasia.

‘Il coniglio Guglielmo’ è la produzione che andrà in scena tra marzo (13/15, 20/22, 27/29) e aprile (3 e 4), con Lino Terra che dirigerà il trio Raponi, Rinaldi e Zanni. Dal 10 al 12 e dal 17 al 19 aprile, e dall’8 al 10 maggio torna a grande richiesta ‘La storia di Mimmo e Piccolo’.

Allo Sperimentale si inizia il 9 novembre con ‘PerAria’ della Compagnia Sosta Palmizi, omaggio alla spensieratezza del vivere. Il 15 dicembre sarà la volta di ‘Appeso a un filo’ di Remo Di Filippo e Rhoda Lopez, pluripremiato spettacolo di marionette con più di 1000 repliche in 31 nazioni. L’11 gennaio Luna e Gnac Teatro presentano ‘Pam! Parole a matita’ , omaggio a maestri come Munari e Rodari.

Dopo ‘Caro Lupo’ di Drogheria Rebelot – Fondazione TRG (25 gennaio) toccherà a ‘Lettere da molto lontano’ del Teatro Nazionale di Genova (8 febbraio), ispirato all’opera di Toon Tellegen, e a ‘Piccoli Principi e Principesse’ di Silvano Antonelli (15 febbraio), che ‘gioca’ con il capolavoro di Saint-Exupéry. Biglietti 7 euro. Da giovedì ci si potrà abbonare per i sei spettacoli allo Sperimentale (33 euro).