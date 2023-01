Ecco la panchina blu dedicata a Sassoli: oggi l’inaugurazione

Una panchina blu per sedere, riflettere e pensare, così il Comune di Castelleone di Suasa ha voluto omaggiare David Maria Sassuoli, deceduto ad Aviano esattamente un anno fa. La panchina installata in viale della Repubblica sarà inaugurata questa mattina, esattamente a un anno dalla sua morte. Un Comune fortemente legato all’ex europarlamentare che venne in visita a Castelleone di Suasa nel giugno 2019, in occasione della campagna per le elezioni comunali ed europee. Un bene concreto e che possa essere utilizzato nel tempo, per questo motivo la Giunta Manfredi ha scelto la panchina dal colore dell’Europa, che da domani sarà a disposizione a pochi passi dalla scuola primaria Fiorini.