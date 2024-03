Ecco la piattaforma della nostra salute

Ricerca e innovazione per arrivare ad un invecchiamento più lento della popolazione. E’ l’obiettivo di MedicalBook " la piattaforma della salute del futuro" presentata ieri a Jesi e finanziata con 7,5 milioni di euro, grazie alla rete di partenariato pubblico e privato, di cui 3 milioni di sostegno pubblico attraverso contributi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (1,5 milioni) e dalla Regione Marche (1,5 milioni). Parte dalle Marche la grande sfida per la "medicina attiva e inclusiva contro l’invecchiamento biologico" grazie all’accordo tra imprese di eccellenza: Logical System (capofila), Bioaesis, Luciana Mosconi, Trevalli Cooperlat, con il supporto scientifico dell’Università Politecnica delle Marche. Una "piattaforma pensata per mettere il cittadino al centro del percorso sanitario e migliorare la collaborazione tra medici, strutture sanitarie, aziende mediche, farmaceutiche, alimentari e di prodotti per la salute". "Agevolare la longevità attiva e partecipativa delle persone – spiega l’assessore regionale Andrea Maria Antonini - significa promuovere l’invecchiamento in salute riducendo le problematiche connesse, con benefici sia per il cittadino, che per la società e il sistema sanitario".

Sa.fe.