Ecco la prima vasca per la cura e le ustioni

Una vasca terapeutica al servizio della clinica di dermatologia, ma in futuro utilizzabile anche in ambito chirurgico. Ovviamente non si tratta di una normale vasca, ma di qualcosa di molto innovativo e la conferma arriva dal fatto che di esemplari del genere non ne esistono altri nelle regioni del centro Italia. Da oggi l’impianto è attivo all’ospedale di Torrette: "Non si tratta di una banale vasca, ma di qualcosa che porterà enorme beneficio – ha detto Anna Maria Offidani, direttore della clinica di dermatologica di Torrette – Da una piccola idea del 2019 è nato questo risultato. Grazie alla vasca, con soluzioni antisettiche e antibiotiche, potremo curare pazienti con gravi patologie della cute e trattare anche i grandi ustionati, abbattendo funghi e batteri e le infezioni sistemiche. La vasca potrà fungere anche da lettino operatorio per l’attività chirurgica".

Il preside della facoltà di medicina, Mauro Silvestrini, ha posto l’accento sulla positiva integrazione tra parte universitaria e ospedaliera di Torrette in grado di portare Torrette sul tetto d’Italia dopo il riconoscimento di Agenas nel novembre scorso. concetto confermato dal Rettore della Politecnica, Gian Luca Gregori, che ha commentato anche la scelta efficace i Armando Gozzini alla guida dell’azienda ospedaliero-universitaria delle Marche. Le patologie più trattate grazie alla vasca terapeutica saranno psoriasi, dermatiti atopiche sovrainfette, ampie ustioni, ferite difficili: il paziente viene immerso in soluzioni acquose appositamente preparate. L’azione congiunta di stimolazione fisica e chimica, insieme alle sostanze come detergenti, emollienti, antisettici o molecole farmacologiche consentono la pulizia della cute rimuovendo le impurità solubili, liposolubili e insolubili: "Noi puntiamo sull’ammodernamento dell’azienda, vogliamo avviare un percorso innovativo per valorizzare le professionalità presenti" ha commentato l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini.