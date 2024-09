Ecco la Regata del Conero. Da 25 anni a vele spiegate

La Regata del Conero festeggia domenica la sua 25 edizione e per lo speciale compleanno Marina Dorica e il comitato organizzatore hanno previsto una tre giorni di eventi di contorno alla sfida velica che si svolgerà tutta al porto turistico cittadino. La partenza sarà come di consueto – se il meteo lo permetterà – davanti al Passetto alle 11, in modo da permettere al pubblico di assistere alle fasi iniziali ma anche a quelle conclusive della regata. Poi il consueto percorso a rettangolo allungato fino alla chiesetta di Portonovo, tranne le vele bianche che arriveranno solo fino al Trave, e il ritorno verso il Passetto. E’ l’evento velico che anima il capoluogo da decenni, quello cui prendono parte tanti anconetani, esperti regatanti ma anche più tranquilli velisti della domenica, cui piace partecipare a questa festa della vela che ogni anno coinvolge circa duecento imbarcazioni. Tra i partecipanti più attesi anche Claudia Rossi con il suo Petite Terrible, Mario Pesaresi su Kiwi e i triestini di Anywave Safilens. Domani alle 17 aprirà il Marina Dorica Village con i suoi stand, ci sarà anche una mostra fotografica dedicata al 25esimo anniversario. Alle 17.30 sempre al porto turistico "Marina Dorica, una storia di uomini, di imprese e di mare", meeting ospitato dall’Ancona Yacht Club, mentre alle 19 "Sunset Flow", lezione di yoga al tramonto sulla terrazza Leopardi. Altrettanto ricco il contorno del sabato, con la "Conero Cup Orc Invitational", serie di regate a tempi compensati e a invito, cui parteciperanno una ventina di imbarcazioni performanti che poi si ritroveranno a regatare anche domenica mattina. Alle 20.00 "Crew party e Dj Set" e alle 21 musica dal vivo per tutti nella piazzetta del triangolone. Domenica la Regata del Conero, come al solito commentata da Paolo Cori.

"Sarà l’evento clou di una giornata tutta dedicata allo sport – ha detto alla presentazione il vicesindaco Giovanni Zinni – un evento che rappresenta l’identità degli anconetani, gente di mare. Chiediamo a tutta la città di partecipare attivamente, ai vari momenti di questa tre giorni ma anche alla festa dello sport che animerà la città da mare a mare". Hanno preso parte alla presentazione anche il presidente di Marina Dorica, Andrea Giorgetti, il direttore Alessandro Domogrossi, e Carlo Mancini, presidente comitato organizzatore Regata del Conero e presidente del consorzio Ancona in Vela che riunisce tutti i circoli anconetani.

Giuseppe Poli