Ecco la ’Rocville’ di Pigini

Tutti insieme sotto la stessa luna con un unico scopo: promuovere l’inclusione sociale divertendosi con tanti ospiti. Dopo settimane di frenetica e accurata preparazione, il dj fidardense Nicola Pigini, ormai famoso a livello nazionale, e il Circolo San Rocchetto, sono pronti a offrire stasera il mega-evento ’Rocville’, un sogno che diventa realtà dalle 17 in poi, in via Verdi.

Un’area-villaggio raddoppiata nelle dimensioni rispetto all’anno scorso, così come è stato aumentato il numero dei punti bar (36) e dei truck food (20) per mangiare e bere secondo ogni gusto ed esigenza, utilizzando la moneta ufficiale – i token – da cambiare nei 16 punti cassa ubicati all’ingresso e in prossimità dei bar.

Un’organizzazione imponente per una line up con un cast stellare di music performer, tra cui spiccano Ema Stokholma (in foto) e Nplc, Saturnino, Elion, Mazzocchi, Nicola Pigini, Francesco Luv, Fresco, Gianmaria Ascani, Max Nikolaj, The Brands, Notti indie, Tommy Soul, 1 hour, Dj Silvio, Peegee, Ale Conti, Michele Cesaretti, Morenita, oltre a vocalist quali Axer, Jacopo Lilli, Simone Palmieri, e agli ospiti (L’angoletto di Carletto, Daniele Scardina) con sorprese ancora da svelare.

Un vero e proprio cult dell’estate insomma, di cui il dj e producer Pigini è ideatore e direttore artistico, con il supporto di uno straordinario staff di 150 volontari che fa capo al Circolo.

L’incasso sarà devoluto a tre realtà, ’Raoul Follereau’, ’La Ragnatela’ e la new entry ’Penso positivo by Tommaso’, che fanno dell’inclusione sociale una missione.