Ecco "La Rondine": una grande replica

Dopo il successo della prima di venerdì "La Rondine" di Puccini andrà in scena in replica oggi (ore 16) al Pergolesi per la regia di Paul-Émile Fourny. Un allestimento realizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini in coproduzione con Teatro Verdi di Pisa e Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz. Con "La Rondine", il Teatro Pergolesi omaggia un titolo poco noto di Giacomo Puccini di cui nel 2024 ricorrono i cento anni della morte. La genesi risale al 1913, quando il Carltheater di Vienna commissionò al compositore un’operetta. Puccini, insoddisfatto dall’impianto drammatico confezionato da Heinz Reichert e Alfred Willner, trasformò "La Rondine" in un’opera vera e propria. La recita di oggi sarà accessibile anche a non vedentiipovedenti attraverso un percorso inclusivo e sensoriale prima dell’opera, servizi di sopratitoli e audiodescrizione durante lo spettacolo, e contenuti video inclusivi in lingua dei segni italiana. Info e biglietti: 0731.206888.