Ecco la "Scampanada de San Fiorà" con la benedizione delle campanelle

È il giorno della Scampanada de San Fiorà. È entrata nel vivo, infatti, la 28esima edizione del Palio di San Floriano. Oggi, dalle 9, il via alla tradizionale fiera a cura del Comune. Nello stesso orario partirà il concorso di pittura ‘Giù pè Sant’Anna’ per bambini e ragazzi. Tanti appuntamenti anche nel pomeriggio. Alle 15.30 la caccia al legnetto nel centro con ‘C’era una volta un pezzo di legno’. Alle 17 la benedizione delle campanelle in Cattedrale. Mezz’ora dopo, quindi, il corteo delle campanelle guidato dai Tamburini Junior con San Floriano e il diavolo. Alle 18 l’attesa rappresentazione della leggenda di San Floriano e il diavolo. Gli eventi si concluderanno con la Santa Messa per San Floriano celebrata dal vescovo. Anche ieri grande partecipazione, tanto per la cerimonia per la riconsegna del Palio in piazza Indipendenza, quanto la sera per l’esibizione musicale celtico-medievale dei Zecky Boys. Le iniziative erano scattate venerdì con la cena al circolo cittadino. Il tema dell’edizione 2025 è ‘Una festa imprevedibile’. Il clou degli eventi tra giovedì 8 e domenica 11 maggio, con cortei, artisti, taverne, giochi medievali, gare e rievocazioni.