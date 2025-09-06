Ecco la scheda elettorale. Sorteggiate le posizioni

L’ordine di estrazione per il Collegio anconetano: Bolletta, Marinelli, Mangani, Gerardi, candidati presidente sostenuti da una lista a testa, cui seguono Ricci e Acquaroli, aspiranti governatori che corrono con sette liste ciascuno. Ieri mattina, al Tribunale di Ancona, i componenti dell’Ufficio centrale circoscrizionale hanno effettuato le operazioni di sorteggio per il posizionamento nella scheda e nel manifesto elettorale dei sei candidati presidente (e rispettive liste a sostegno) in vista delle elezioni regionali di domenica 28 e lunedì 29 settembre nelle Marche. Una precisazione rilevante: il sorteggio ad Ancona è valido solo per la Circoscrizione elettorale di Ancona. Per ogni provincia, infatti, c’è un sorteggio nei Tribunali di competenza e, dunque, anche un possibile posizionamento differente dei candidati presidente di Regione sulle schede e sui manifesti elettorali. Una volta completate le operazioni al Tribunale di Ancona, il verbale del sorteggio è stato trasferito alla Prefettura dorica per avviare invece le operazioni di stampa sia del manifesto, sia della scheda elettorale per la Circoscrizione elettorale di Ancona. Ma come sarà la scheda elettorale, quindi, in provincia di Ancona? In prima posizione, gli elettori dell’Anconetano troveranno Claudio Bolletta, sostenuto dalla lista Democrazia Sovrana e Popolare con Marco Rizzo. In seconda posizione, invece, Beatrice Marinelli che è sostenuta dalla lista Evoluzione della Rivoluzione. In terza posizione, Lidia Mangani sostenuta dalla lista del Partito Comunista Italiano. In quarta posizione, Francesco Gerardi sostenuto dalla lista Forza del Popolo con amore e libertà. In quinta posizione Matteo Ricci, sostenuto da sette liste che sono state così sorteggiate: Progetto Marche Vive; Avanti con Ricci; Pace Salute Lavoro; Partito Democratico; Matteo Ricci presidente; Alleanza Verdi e Sinistra; Movimento Cinque Stelle. In sesta posizione Francesco Acquaroli, sostenuto da sette liste che sono state così sorteggiate: Udc-Liste civiche; Forza Italia; I Marchigiani per Acquaroli; Fratelli d’Italia; Civici Marche per Acquaroli presidente; Noi Moderati con Acquaroli; Lega. Le tappe di avvicinamento al voto continuano.