Ecco la seconda barca a vela per disabili

Dopo ‘Scheggia’ arriva ‘Luisa’, la seconda barca a vela per persone con disabilità modello Hansa 303. La speciale e inclusiva imbarcazione sarà gestita dal Circo Marinaro e verrà inaugurata domenica sulla spiaggia antistante il sottopasso di via Goito. Dalle 10.30 alle 17 gli organizzatori proporranno nozioni teoriche di base e prove gratuita a bordo delle imbarcazioni del Circo Marinaro. Alle 17.30, invece, è programmato il varo della nuova imbarcazione Luisa. "Lo spirito della nostra attività è permettere alle persone in difficoltà di avvicinarsi agli sport di spiaggia e alla vela, in maniera totalmente gratuita - riferiscono i volontari dell’organizzazione di volontariato Circo Marinaro -. Con l’attività di velaterapia abbiamo stretto collaborazioni importanti con molto associazioni del territorio, trasmettendo la nostra passione per il mare". Il prossimo appuntamento, aperto a tutti, è per domenica. Per informazioni e prenotazioni si può contattare Massimo al 3338992432 oppure Americo 3385923827.