Ecco la sigla "Nel segno di Winx" in versione inedita e remixata

Le sigle dei cartoni più amati fanno parte della vita di tutti e spesso hanno fatto da colonna sonora all’infanzia. Così è per "Nel segno di Winx", l’intramontabile sigla cult degli esordi di Winx club, entrata a far parte dell’immaginario collettivo. "Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi…"? è il motto che identifica le iconiche fatine nate dalla fantasia del loretano Iginio Straffi, con cui inizia la sigla di apertura delle prime tre serie di Winx club, è uno dei motivi più conosciuti al mondo, rimasto impresso nella mente di tutti. In occasione della ricorrenza della prima messa in onda in Italia, la sigla evergreen si rinnova e si trasforma per regalare ai fan di tutto il mondo una versione inedita e al passo con i tempi. Dopo un primo ascolto riservato ai fan accorsi all’esclusivo party "Back to Alfea" tenutosi al Giffoni Film festival la scorsa estate, è arrivata sulle principali piattaforme e store digitali mondiali una versione inedita e remixata di "Nel segno di Winx", sia in lingua italiana che in inglese, pronta per essere ballata e cantata a squarciagola dai fan di sempre cresciuti assieme alle avventure di Bloom e delle sue amiche. Nel corso degli anni "Nel segno di Winx" è stata tradotta in tantissime lingue e continua ad essere ascoltata dai fan di tutto il mondo, che ne fanno anche oggetto di cover e di interpretazioni originali, divertenti ma anche commoventi, generando milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme.