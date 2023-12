Ecco la storia di Maicol & Mirco

Quarta giornata al ‘Corto Dorico Film Fest’ di Ancona. La rassegna rinnova l’appuntamento con ‘Oltre le mura’, iniziativa dedicata ai detenuti delle carceri marchigiane. Nella casa di reclusione di Fossombrone sarà presentato il corto-documentario ‘Lettere dal Minotauro’, realizzato con il Garante regionale dei Diritti della Persona e l’Università Iulm. Oggi è il giorno di ‘Dorico Virtuale’, che dopo un evento riservato ai ragazzi delle scuole, alle 17, online in diretta Facebook e Youtube, proporrà un talk sul VR (realtà virtuale) con Agata Di Tommaso (Diversion Cinema) e Omar Rashid (Gold VR). Alle 17.30 nell’aula A della facoltà di economia sarà proiettata una selezione di cortometraggi del ‘Conero Film + ADV’, in collaborazione con Associazione Gulliver, Univpm e Local Bizzarro (seguirà un dibattito). Alle 18.30 altra proiezione, stavolta di corti a tema sociale. Momento clou della giornata, nell’auditorium Buon Pastore (ore 21.15), la proiezione di ‘La storia che non ho mai disegnato – Maicol & Mirco in VR’, presentata dal regista Omar Rashid e da Maicol & Mirco, pseudonimo di Michael Rocchetti, fumettista, disegnatore.