"Ecco la vocazione universitaria"

Ancona sta sempre più scoprendo la sua vocazione di città universitaria, crocevia di dialoghi internazionali, di esperienze formative e di progettualità innovative che vedono protagonisti giovani, istituzioni e mondo accademico. In questi giorni, la città, tutti insieme abbiamo respirato una nuova energia, fatta di volti, lingue, culture e idee. L’Erasmus Generation Meeting ha trasformato Ancona in un palcoscenico vivo di incontri, sorrisi, confronti e visioni. Ed è proprio la bellezza di questa vitalità, portata dai giovani, bellezza e speranza dei giorni futuri, che oggi insieme ci invita a riflettere". È uno dei passaggi dell’intervento del presidente del Consiglio comunale Simone Pizzi all’incontro promosso dall’Anci Marche nell’ambito delle iniziative a latere della kermess Erasmus Generation Meeting che ha portato ad Ancona 1.200 studenti delle università di 40 Paesi. Iniziative come questa "permettono di vivere l’Europa, di sentirla vicina, concreta, giovane. Un’Europa che non è solo un progetto politico, ma una comunità di destino costruita ogni giorno dai vostri sogni, dal vostro impegno, dalla vostra capacità di immaginare il domani – il messaggio di Pizzi – Un’Europa che, solo grazie ai giovani, può continuare a percorrere sentieri di pace, essere antidoto all’indifferenza, laboratorio di solidarietà e convivenza". Prendendo spunto dall’evento al Ridotto delle Muse dedicato agli "Ecosistemi dell’istruzione: il ruolo delle città universitarie nel futuro dei giovani" ha sottolineato come questia sia un tema che "tocca una delle missioni più alte che una comunità possa assumersi: farsi spazio di crescita, farsi culla di possibilità. Le città universitarie, come Ancona, hanno il dovere morale e civile di mettere in connessione il sapere con il fare, la formazione con il lavoro, la cultura con l’innovazione. Ma soprattutto, devono saper ascoltare i giovani, riconoscerli non solo come destinatari di politiche, ma come veri protagonisti del cambiamento. Dobbiamo credere nel ruolo centrale che le città devono assumere nel costruire ambienti favorevoli alla crescita culturale, personale e professionale dei giovani".