Ecco la "Wild Africa" di Pitamitz . Una mostra al Viale della Vittoria

Nuovo capitolo per la serie di mostre fotografiche che Go World allestisce lungo il viale della Vittoria di Ancona. Da oggi fino a venerdì 28 si potranno ammirare gli scatti di Sergio Pitamitz raccolti sotto il titolo "Wild Africa". Si tratta di ventotto stupende fotografie che mostrano la bellezza unica e selvaggia della fauna che abita la savana subequatoriale. Pitamitz viaggia attraverso il mondo per raccontare il sogno di una natura incontaminata e, in qualche modo, pura ed essenziale. Il mondo com’era all’origine del tempo, insomma. E così ‘disegna’ nelle sue fotografie quello che il nostro pianeta è stato ed è ancora, ma che prima o poi potrebbe non essere più. Un equilibrio di bellezza straordinaria e di splendida e selvaggia forza. Tra le foto esposte spiccano quelle di animali dal fascino imperituro come i leoni.

Sergio Pitamitz è fotografo professionista e giornalista, con doppia cittadinanza francese e italiana. Collaboratore di National Geographic, è specializzato in temi come la natura, gli animali e la loro conservazione, con particolare riferimento alla grande fauna africana e alle regioni polari. Sue immagini e servizi sono apparsi in centinaia di pubblicazioni, tra cui National Geographic Magazine, BBC Wildlife, Terre Sauvage, Oasis, Africa Geographic, Geo, The New York Times, Time, Newsweek, Figaro Magazine. Pitamitz è membro della ILCP - International League of Conservation Photographers, oltre che Swarovski Optik Nature Ambassador e Chairman del concorso ‘Prince Albert II of Monaco Foundation Environmental Photography Award’.

"Da sempre attento alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente, le comunità locali e le culture protagoniste dei suoi viaggi, Go World continua a promuovere un turismo responsabile trasmettendo questi valori ai propri clienti – spiega il presidente Ludovico Scortichini – Dal 2020 siamo soci di WWF Travel, che con World Wildlife Fund, condivide la missione di conservare la natura e ridurre le minacce alla biodiversità. Un impegno concreto che si traduce in proposte di viaggio orientate alla scoperta consapevole e alla salvaguardia del patrimonio naturale e culturale". La mostra è patrocinata dall’assessorato al turismo.