Ecco l’"Ancona story": "In 48 ore abbiamo salvato il calcio dorico. Agnello? Mai visto"

Se fosse un film si sarebbe chiamato ‘Tutto in 48 ore’. I due giorni che hanno salvato il calcio ad Ancona. Quelli raccontati ieri per la prima volta da Daniele Silvetti, all’apice di "32 giorni di passione" come li ha definiti lo stesso sindaco sulla sopravvivenza della società in una categoria dignitosa, la serie D piuttosto di ripartire dai bassifondi del calcio. Silvetti è stato il principale relatore della seduta consiliare congiunta tra II e V nella commissione sulle vicende dell’Ancona dal 4 giugno scorso in avanti.

In realtà il sindaco diventa parte attiva il 24 giugno: "Quel giorno ho ricevuto la lettera dai vertici della Figc e della Lega Nazionale Dilettanti Gravina e Abete _ ha ripercorso quei giorni di fuoco Silvetti _ in cui, in pratica, veniva concesso al Comune di prendere in mano la situazione e cercare il salvataggio del calcio anconetano. Il termine, fissato per le 18 del 4 luglio, richiedeva una serie di documenti, dal business plan al serio impegno di trovare una soluzione stabile per ripartire dalla D. Da quel giorno sono partiti i contatti, ma senza ricevere risposte che non fossero frammentarie e parziali. Come primo passo ho cercato un contatto con la vecchia società (US Ancona, ndr.) e a Jesi assieme agli assessori Berardinelli, Eliantonio e Zini, abbiamo incontrato l’Ad (Roberta Nocelli, ndr.) e un socio dell’US Ancona per analizzare la situazione di forte disagio per gli stipendi non pagati. Il passo successivo è l’incontro in uno studio commercialista di Bologna dove tra gli argomenti del summit c’era anche la cittadella sportiva che noi avevamo messo a bilancio per oltre 1 milione di euro. Con me c’era il dirigente Foglia e lì abbiamo appreso della situazione debitoria, 1,6 milioni di euro a cui si dovevano aggiungere i 400mila euro necessari per iscriversi alla serie D. Quella società non era ancora fallita, ma lì ci siamo accorti che si trattava di un binario morto. Era tutto in caduta libera, nessun imprenditore locale voleva ‘fare da solo’ e quindi il 25 giugno siamo partiti con la Procedura esplorativa che scadeva il 2 luglio.

Risultato? Zero proposte buone da prendere in esame e quindi erano rimaste solo 48 ore e in quel frangente sono arrivati Marconi e Polci". E due giorni dopo a Roma si chiude, la serie D, il male minore, è salva: "La mattina giunta urgente per la lettera di gradimento da presentare in Figc a cui abbiamo portato tutte le garanzie e il 6 luglio arriva il responso: le due federazioni avevano ammesso, in sovrannumero, la nuova società dell’Ancona (SSC Ancona, ndr.) alla D". Durante la Commissione Silvetti ha parlato anche dell’imprenditore Agnello: "Il suo nome è girato, ma io non l’ho mai incontrato perché le sue referenze non erano ottimali. Le cronache recenti parlavano del suo interessamento a varie società oltre all’Ancona, dal Barletta alla Samb, ma ripeto, non ho mai voluto incontrarlo. Mi chiedo perché non abbia partecipato al bando se voleva prelevare la società. So che lo stesso a giugno ha chiamato la dottoressa Di Gioia della Figc per chiedere una proroga di 6 mesi per salvare la US Ancona, ovviamente non concessa". Il peggio, dunque sarebbe passato: "Adesso la società è solida e il nostro compito è finito, anche se vigileremo. Gadda e Guerini? Il primo ha dato la sua disponibilità al progetto a giugno, Guerini un grande uomo. Marconi e Polci hanno messi soldi veri. Lotito e Stirpe? La questione è sportiva, riguarda una società privata e io non ci voglio entrare. Se vorranno fare accordi non spetta a me dirlo".