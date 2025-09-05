Ecco l’Ancona tra passato e futuro. In mostra gli scatti di spiagge e mari

Per la quarta volta il Lions Club Ancona Host mostra il capoluogo marchigiano "com’era", grazie alla mostra fotografica ‘Ancona tra passato e futuro – Immagini di una città che cambia’, iniziativa coronata finora da grande successo. Il tema stavolta è ‘Spiagge e mari’. Allestita quest’anno nella Pinacoteca Civica, l’esposizione verrà inaugurata oggi (ore 16.30) e resterà aperta al pubblico da domani al 9 novembre (ingresso gratuito). Orari: martedì e mercoledì 10-14; da giovedì a domenica 15-19. Il visitatore potrà fare un affascinante viaggio nel passato, rivivendo idealmente un’epoca, con le sue tradizioni e i suoi stili di vita. Compreso l’andare al mare, e più in generale il vivere le spiagge e i suoi luoghi tipici, oggi irrimediabilmente mutati, o del tutto scomparsi. Ben tremila le foto che il comitato scientifico (Stefania Annini, Gianfranco Belemmi, Carla Lucarelli, Antonio Luccarini, Carlo Mancini, Diego Masala, Sauro Moglie, Patrizia Niccolaini e Paola Pacchiarotti) ha esaminato, fino a sceglierne 70.

La maggior parte viene da collezioni private, e sono quindi ‘inedite’, anche se molto sono apparse nel benemerito gruppo Facebook ‘Storica Ancona’. Le immagini confermano quanto sia forte il legame tra la città e il suo mare, ieri come oggi. A livello socioeconomico, ma anche nella vita quotidiana. Il viaggio inizia a nord, con i primi stabilimenti balneari di Palombina, e arriva alla Grotta degli Schiavi, vicino alle Due Sorelle.

Ci sono Torrette, il Borghetto, la Palombella, il Passetto, il Trave, Portonovo. C’è lo svago, e c’è il lavoro (la pesca, i cantieri), e naturalmente ci sono la natura e la storia, tra vasche romane e splendidi scorci sospesi tra mare e terra. Come osserva Patrizia Niccolaini, ‘i più anziani ricordano, i giovani si incuriosiscono’. Per Luciano Mastroianni, presidente del Lions Club Ancona Host, la mostra ‘mette in luce un’Ancona dimenticata, scomparsa. Lo fa con immagini in cui quasi sempre ci sono delle persone, quelle che vivevano i luoghi ritratti’. Il risvolto ‘identitario’ dell’iniziativa è chiaro, e non a caso il Comune ha inserito la mostra nell’ambito della ‘Festa del Mare’. In quelle foto ci sono le trasformazioni urbane e paesaggistiche del territorio, ma anche una memoria collettiva (e personale) preziosa.

Raimondo Montesi