Ecco l’"Apericena alla Rocca" tra visita guidata e buon gusto

Una doppia esperienza capace di unire almeno due sensi, il gusto e la vista, in uno dei luoghi più affascinanti della provincia anconetana. Stiamo parlando del borgo medievale di Offagna, dove oggi e domani, a partire dalle 19, la celebre Rocca si trasforma in un’esclusiva location per l’iniziativa ‘Apericena alla Rocca’. L’evento inizia con una visita guidata al momumento simbolo del paese, dove i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i segreti e la storia di questo magnifico edificio medievale, immergendosi nelle narrazioni che hanno segnato le epoche e lasciandosi trasportare indietro nel tempo attraverso le stanze e le fortificazioni che raccontano storie di battaglie e vita quotidiana del passato.

Dopo la cultura spazio al gusto. Il Ristorante Dalle Donzelle proporrà un apericena servito nelle atmosfere uniche della Rocca. Il menu include un primo piatto, un secondo freddo, un contorno e vino selezionato per abbinare i sapori. Questa combinazione di cultura e cucina locale è pensata per offrire al pubblico una serata rilassante e arricchente, perfetta per godersi le ultime calde serate estive in buona compagnia.

Per partecipare all’apericena è necessaria la prenotazione (info@polomusealeoffagna.it e 3921302383). Questi i prezzi: 20 euro a persona; 10 euro per i bambini da 4 a 10 anni; gratuito per i bambini fino a 4 anni.