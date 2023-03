Ecco l’"Appennello", un aperitivo armati di pennello e tela

"Dipingi una serata divertente. Brinda e socializza con Appennello, il primo organizzatore in Italia di eventi Paint & Sip".

Ecco a voi lo spunto per un aperitivo, o apericena, diverso dal solito. L’appuntamento è al Plaza Portonovo, in corso Garibaldi 54 ad Ancona, dove domani dalle ore 19.45 alle 22 si potrà scatenare la propria fantasia con la pittura. Tutto il materiale necessario si troverà nel locale.

"Non serve essere esperti, né saper dipingere – si legge nella presentazione della serata -. Basta avere voglia di divertirsi e socializzare : esprimi in tutta libertà la tua creatività, con l’aiuto dei nostri artender. Alla guida dei pennelli per questa occasione ci sarà Ilaria Iobbi, che ci guiderà nella creazione di un’opera in stile giapponese delle Carpe Koi".

La ‘guida artistica’ è a disposizione per dare consigli e per ogni supporto tecnico, e non per giudicare.