Ecco le "Armonie della sera" Piano e flauto in chiesa

Prosegue con successo il cartellone di ‘Armonie della sera’, che stasera (ore 21.15) fa tappa nella chiesa di Santa Maria della Piazza di Ancona. Il concerto vedrà protagonisti il flauto di Stefano Maffizzoni, artista ragguardevole già più volte ospite della rassegna, questa volta in duo con la pianista Gloria Cianchetta. L’affiatato Duo proporrà pagine notissime del repertorio per flauto e pianoforte come la celeberrima Sonata di C. Franck, pagina romantica tra le più eseguite del repertorio per duo, la Fantasia sulla Carmen di Bizet elaborata da F. Borne, e poi alcune rarità come il Concertino in re maggiore op.107 di Cécile Chaminade e la Canzona op.39 di Marco Sollini, dedicata a Stefano Maffizzoni. Infine, a conclusione del programma, la bellissima Sonata di F. Poulenc. Un repertorio certamente impegnativo per gli esecutori ma allo stesso tempo godibilissimo per gli ascoltatori ed adatto a tutti i tipi di palati musicali. Una serata che si realizza grazie alla rinnovata e antica collaborazione tra l’Associazione Marche Musica, che organizza ‘Armonie della sera’, e l’Università Politecnica delle Marche.

Il direttore artistico della stagione concertistica del festival Marco Sollini esprime il suo personale ringraziamento: "Sono molto felice che vi sia una sinergia tra la nostra organizzazione e molte preziose realtà come quella dell’Università Politecnica delle Marche. In particolare, desidero esprimere il mio personale ringraziamento al Rettore Gian Luca Gregori, per la sensibilità dimostrata anche rispetto alla nostra rassegna che continua ad impegnarsi sempre al massimo per far conoscere le bellezze delle Marche e per portare nella nostra terra artisti di primissimo ordine".

L’ingresso al concerto è gratuito. Info sul cartellone completo della stagione di ‘Armonie della sera’ su www.armoniedellasera.it e nella relativa pagina facebook.