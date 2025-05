Ecco le "Bibliocabine" dove lasciare i libri letti

Dalle vecchie cabine telefoniche – in disuso da tempo – alla "bibliocabine". E cioè contenitori dove lasciare un libro già letto e prenderne un altro da leggere, arricchendo il progetto di libero scambio bookcrossing già sperimentato con successo in città. Lo ha stabilito la Giunta, nell’ultima seduta, dando via libera all’iniziativa, prendendo in carico tre vecchie cabine telefoniche dismesse dalla Tim e mettendole a disposizione della cooperativa Cooss Marche che le utilizzerà per ampliare il proprio progetto denominato ‘Maneggiare le parole’.

Si tratta di quelle ubicate in Viale della Vittoria (sotto il cavalcavia), in piazzale San Savino e a Porta Valle. L’iniziativa della Cooss Marche nasce in collaborazione con la Consulta delle Nuove Generazioni ed ha l’obiettivo di realizzare contenitori di libri da installare in aree e locali pubblici. Fino ad oggi ragazzi e ragazze partecipanti al progetto hanno già realizzato cinque contenitori installati al parco del Ventaglio (due), ai giardini pubblici, all’ingresso dell’ascensore di piazza della Repubblica e al Campo Boario. Di qui, l’idea di incrementare ulteriormente le possibilità di diffusione del bookcrossing, individuando le cabine. Coinvolti nel laboratorio giovani tra 15 e 25 anni.