Ecco le campane, Don Giuliano esulta: "Torneranno a suonare: emozioni"

"Non le ammiravo così da vicino da oltre dieci anni. Vedere quei bracci meccanici salire così in alto e poi le campane che volavano nel cielo terso e scendevano verso me è stato emozionante, uno spettacolo che non dimenticherò mai". Don Giuliano Gigli, 95 primavere, da oltre 55 parroco a Rosora è visibilmente emozionato. Per lui le campane che torneranno a suonare grazie al suo sogno, raccontato dal Carlino e divenuto realtà hanno un significato particolare. Lui le suonava da giovane con la corda ("facevano delle melodie meravigliose") ne conosce la storia e le chiama persino per nome. Il solo pensiero che entro il "31 agosto 2024", come recita il cartello del cantiere relativo alla messa in sicurezza del campanile della chiesa di San Michele Arcangelo, potrà sentire risuonare le campane, ferme da otto anni fa brillare gli occhi a don Giuliano Gigli che aveva chiesto un aiuto al Comune di Rosora e il vicesindaco Paolo Bernardini si era attivato per cercare qualche bando pubblico ma non era stata trovata una soluzione, fino a quando a ottobre scorso, per il suo 95esimo compleanno, il parroco era stato intervistato e aveva condiviso il suo sogno, quello di riascoltare il concerto completo delle campane.

Don Giuliano ha venduto la sua auto per la causa e la notizia ha avuto una risonanza nazionale tanto che sono arrivati dei contributi di privati e non solo dei parrocchiani da aggiungere ai fondi Cei che aveva concesso i due terzi. Don Giuliano giovedì, primo giorno di primavera si è alzato presto per assistere alla rimozione delle campane: "C’è voluta l’autogru: ho seguito tutte le fasi anche se ero piuttosto infreddolito e anche un po’ timoroso. Quando le ho viste ho potuto rivedere i bellissimi bassorilievi con i santi, Cristo crocifisso, la Madonna" confida lui stesso. "Rosaura Cesira Giuliana si chiama la terza campana– spiega - risale al 1700 poi l’ho fatta rifondere nel 1986 dopo il fulmine che aveva squarciato il campanile. Sa perché si chiama così? Il suo nome originario era Michelina. Cesira era mia mamma che ha messo i soldi per la fusione, Giuliana sarei io tradotto al femminile per la campana. Di qui Rosaura Cesira Giuliana. Nel 1986 durante il restauro del campanile dopo il fulmine salivo sull’impalcatura e fotografavo tutto. Ho catturato tutti i particolari e poi le foto le ho esposte in chiesa. Stavolta non ho potuto farlo non tanto per l’età quanto per le misure di sicurezza che sono state adottate. Non nascondo che avevo un po’ paura nel vedere quegli operai salire così in alto pur se con tutte le precauzioni del caso". "Dietro ogni campana c’è una storia: il campanone che pesa ben 500 chili e pensi che è stato portato su ai tempi con corde e carrucole, risale al 1893, "tuttis a solo extructae", vale a dire quando è stato costruito il campanile. Poi c’è ‘crocifissa’ che pesa 350 chili ed è la più antica, risalente al 1772, per tre volte rifusa nel 1953 da don Siro Gregori con l’aiuto di tutti gli emigrati di Rosora. Questa campana serve per suonare l’agonia. Una volta suonavamo tre tocchi se stava morendo un uomo, due per la donna. Oggi si continua a suonare anche se molto di rado l’agonia ma senza differenza per uomo e donna. L’ultima è squilla detta anche ‘la piccola’ si fa per dire perché pesa 200 chili. Lei da sola era l’unica che potevamo suonare dopo il sisma del 2016".