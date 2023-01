Ecco le colonnine elettriche: "Promessa mantenuta"

"Attivate le colonnine elettriche che serviranno per ricaricare le auto dei cittadini. Un altro tassello del nostro programma elettorale realizzato". Così l’assessore ai lavori pubblici, Silvano Bronzini -. Le installazioni sono completamente gratuite per l’amministrazione comunale. Sono infatti state realizzate da Enel X e sul suo sito gli automobilisti potranno trovare tutte le indicazioni per la modalità di utilizzo". Le tre colonnine sono state installate in via Trieste a Pianello Vallesina e a Stazione di Castelbellino: una adiacente al supermercato Tigre e una attigua alla delegazione comunale – Centro Culturale Polivalente di via Falcone. Quest’ultima è dotata di una potenza di 100 kW che consente una ricarica in appena 20 minuti : un unicum all’interno del territorio della media Vallesina. "Un servizio all’avanguardia, con cui il Comune ha pensato alle future esigenze dei cittadini nell’ottica della maggior diffusione della mobilità sostenibile – spiega ancora l’assessore Bronzini – Le iniziative di tutela ambientale hanno avuto ed avranno sempre un rilievo centrale nelle attività dell’Amministrazione. Ed è con questo fine che abbiamo di recente implementato il parco auto comunale di un mezzo operativo completamente elettrico e di un’auto ibrida, acquistate grazie a finanziamenti regionali".