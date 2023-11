Ecco le "giornate dell’enoturismo": due weekend per amministratori, operatori del settore, appassionati del buon vino e delle tradizioni legate al territorio. Si terrà oggi dalle 9 nella sala consiliare, l’assemblea regionale delle Città del Vino Marchigiane, con la presenza del Presidente nazionale di Città del Vino, Angelo Radica. Alle 11 all’uditorium Santa Teleucania Radica incontrerà amministrazioni, associazioni di categoria e aziende in un incontro aperto al pubblico, per approfondire il tema della Vendemmia Turistica e delle diverse opportunità legate all’enoturismo. Sarà presente anche il consigliere regionale Mirco Bilò, relatore della Commissione che si è occupata di varare la normativa regionale in materia di enoturismo. Domani poi gli amanti del buon vino potranno immergersi nelle Terre del Lacrima in Foliage, con Passeggiando Degustando, l’appuntamento autunnale che coniuga la scoperta del territorio con il vino. Si partirà dal borgo storico alle 15 per arrivare, dopo aver attraversato sentieri e vigneti, a far merenda all’azienda agricola "La Zappa sui Piedi" con prodotti a km 0. Prenotazione obbligatoria per la merenda (costo 7€) entro le 14 di oggi. Sarà a disposizione un bus navetta, per chi vuole, per il rientro in paese. Prenotazioni al numero: 3395089244.