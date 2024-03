Ecco le "Mappe" in ’casa’ Gagliardini

"30+20 non fa 50" è il titolo. E contiene progetti mappe, e molto altro. Oggi alle 18 allo showroom Gagliardini a Sant’Apollinare la presentazione di "Mappe numero 20": "Una serata per ritrovarsi, là dove tutto ha avuto inizio" spiegano dall’azienda. "Era il 1997 quando Vittorio Gagliardini – il fondatore, ancora oggi alla guida dell’azienda con i figli Mario, Cristiana e Francesca – ha deciso di dare vita a un luogo del racconto e della rappresentazione del paesaggio marchigiano per favorire lo sviluppo della qualità architettonica considerata elemento centrale della modernizzazione territoriale. Una visione lungimirante divenuta presto progetto editoriale stabile a cadenza periodica – la rivista Progetti per 30 numeri, la rivista mappe giunta ora al 20esimo numero - come dispositivo della relazione con istituzioni, reti professionali e creative, università, imprese, autonomie funzionali. Progetti con la storica grafica caratterizzata dal buco al centro e diretta da Franco Panzini, mappe con al M rovesciata, la nuova testata guidata a lungo da Cristiano Toraldo di Francia e oggi da Cristiana Colli. Ogni uscita si è accompagnata a un costante flusso di iniziative culturali e curatoriali, mostre, seminari, workshop, viaggi di studio, lectures, eventi e progetti speciali".