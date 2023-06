Ecco le new entry Giulia e Giacomo, sono i più giovani della storia dorica

Sarà un consiglio comunale più giovane e con molte più donne. Quella di ieri è stata una giornata davvero particolare per tutti i consiglieri comunali, specie per quelli della nuova maggioranza. A parte Maria Grazia De Angelis e Arnaldo Ippoliti, gli unici superstiti della sindacatura precedente, gli altri sono tutti nuovi, le altre in particolare. Spicca l’ingresso, anzi il subentro al posto di chi è andato a fare l’assessore, di Giulia Fedele (Ancona Protagonista per Silvetti), protagonista di un bel confronto tra giovani candidati nella redazione del Carlino all’inizio della campagna elettorale. A 18 anni è la più giovane consigliera nella storia di Ancona: "Sono emozionata, ma anche consapevole di poter far bene. Sarà una bella palestra per crescere. La mia attività di consigliera? Soprattutto a tutela degli universitari". Nuovo ingresso anche per il suo coetaneo 19enne del Pd, Giacomo Petrelli: "Ce la metterò tutta, farò e faremo un’opposizione coerente". Gli altri subentri in maggioranza, oltre a quello della Fedele, sono Carla Mazzanti, Francesca Bonfigli e Fabiola Fava per Fratelli d’Italia e Marina Taus per la Lega.