Ecco le "Piazzette dei mestieri e dei sapori": artigiani e agricoltori presentano le eccellenze

Oggi dalle 9 alle 20 in piazza Boccolino a Osimo prima delle quattro date del mercatino delle "Piazzette dei mestieri e dei sapori", raggruppamento di artigiani e agricoltori della Cna e Copagri. Dall’olio ai salumi, dalla verdure ai formaggi, il settore alimentare è rappresentato da una folta partecipazione di operatori artigiani provenienti da tutte le Marche e in particolare gli artigiani dei Monti Sibillini. Presente anche un comparto del settore artigianato no food: scarpe dal fermano, cappelli da Montappone, oggettistica varie, uncinetti. L’iniziativa rientra all’interno del progetto food "I sapori dell’estate e dell’autunno 2023" promosso da Cciaa delle Marche. "Mercatini e street food stanno diventando canali importanti per la commercializzazione dei prodotti dei piccoli produttori – commentano Andrea Cantori e Andrea Moroni, rispettivamente segretario e presidente della Cna Ristoratori e Commercio alimentare –. Quest’anno abbiamo implementato un calendario molto più consistente: quattro le date di Osimo, otto quelle organizzate ad Ancona, due le rievocazioni storiche in cui le "Piazzette" saranno presenti".