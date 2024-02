"Ecco le ragioni della protezione del nostro mare"

Si è tenuto a Casa Culture l’incontro ‘Il Mare di Casa Nostra’, organizzato dal Circolo Naturalistico il Pungitopo nell’ambito del ciclo di approfondimenti su natura, ambiente e storia "Le parole della natura e dell’ambiente" che l’associazione organizza da anni nel periodo invernale. La dott.ssa Agnese Riccardi, dottoranda in Scienze della Vita e dell’Ambiente all’Università Politecnica delle Marche ha illustrato con immagini, parole e dati le caratteristiche della biodiversità del mare di Ancona e del Conero, quale importanza ha nella nostra vita di tutti i giorni e perché la conservazione degli ecosistemi marini nella loro interezza è chiave per uno sviluppo sostenibile anche economico e sociale. Con la sua esposizione sono state chiarite le ragioni che rendono indispensabile monitorare gli habitat e le specie prioritarie inseriti nella Direttiva Habitat applicando e aggiornandone il Piano di Gestione. Altrettanto importante sarebbe individuare specie e sistemi marini selezionati per le loro caratteristiche di produttività e/o fragilità e intervenire con misure di conservazione adeguate, attraverso processi partecipativi che coinvolgono i principali portatori di interesse. Uno degli strumenti possibili è quello previsto sin dal 1991 dalla Legge Quadro sulle Aree Protette, che designa la Costa del Conero come Area Marina di Reperimento di particolare pregio, ove costituire il Parco Marino. La relatrice ha voluto porre l’attenzione anche sull’importanza di investire nella comunicazione, nell’educazione e nella sensibilizzazione della società rispetto a queste tematiche, poiché la conoscenza e la consapevolezza dei valori ecosistemici sono il primo fondamentale passo per accettare cambiamenti di abitudini e regolamentazioni. Occorre far crescere la cultura e la disponibilità a rispettare il nostro mare e a valorizzare tutti i servizi e i benefici che ci offre quotidianamente. Il video con la registrazione dell’incontro sarà diffuso nei prossimi giorni sui canali del Circolo “Il Pungitopo” (facebook , instagram e sito web), quale ulteriore documento utile a comprendere l’importanza della conservazione delle specie e degli habitat marini e come contributo per arrivare a quel 30% di sistemi marini tutelati, per i quali al momento la politica non ha saputo dare il proprio contribuito, pur avendone la responsabilità.